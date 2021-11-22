"Звичайно, було неприємно (коли уболівальники освистували гімн України – прим.). Але ми знали, що граємо в тій частині Боснії, де Україну особливо не підтримують. На це вказувала навіть кількість охоронців та поліцейських, які увесь час супроводжували команду.

Конфлікт на трибунах через триколор з гербом – довелось втручатись поліції (ВІДЕО)

Не було традиційних прогулянок містом, які у нас зазвичай бувають у день або переддень матчу. Безпека – понад усе. Освистування гімну – на їхній совісті, це свідчить про рівень їхнього виховання", – сказав Кривцов в інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, збірна України в останньому турі групового етапу кваліфікації на ЧС-2022 обіграла Боснію та Герцеговину (2:0), гарантувавши собі участь у раунді плей-офф.

"Не чекаю, щоб привітатися з Луческу": Сергій Кривцов – про агресивну Боснію, процеси у Шахтарі і трансфер у Дженоа