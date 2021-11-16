Перед початком матчу українські вболівальники вивісили прапор України, що не сподобалось боснійським фанатам, повідомляє N1 Info.

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Інцидент спровокувало угрупування BHFanaticos, які намагались прорватись на гостьовий сектор. Втім, поліція швидко втрутилась, не давши агресивним боснійцям прорватись. Додамо, що BHFanaticos – одне з найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині, яке налічує більше 1000 осіб.

Додамо, що перший тайм поєдинку Боснія і Герцеговина – Україна завершився без голів. У паралельному матчі Фінляндія та Франція також не забивали, тож фіни наразі зберігають другу сходинку за собою.

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