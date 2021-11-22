"Конечно, было неприятно (когда болельщики освистывали гимн Украины – прим.). Но мы знали, что играем в той части Боснии, где Украину особо не поддерживают. На это указывало даже количество охранников и полицейских, которые все время сопровождали команду.

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Не было традиционных прогулок по городу, которые у нас обычно бывают в день или накануне матча. Безопасность – превыше всего. Освистывание гимна – на их совести, это свидетельствует об уровне их воспитания", – сказал Кривцов в интервью "Футбол 24".

Напомним, сборная Украины в последнем туре группового этапа квалификации на ЧМ-2022 обыграла Боснию и Герцеговину (2:0), гарантировав себе участие в раунде плей-офф.

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