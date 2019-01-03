"Зміни тренера впливають на команду", – Федецький назвав причини невиразної гри Карпат

Капітан Карпат Артем Федецький оцінив виступи львівської команди у першій частині сезону.

"Оцінити виступи Карпат у першій частині сезону? Великий мінус, що у нас були зміни тренера. Це трохи вплинуло на наші результати в чемпіонаті України. Потенціал у Карпат є. Звичайно, всі чекають результату, це найголовніше. Хлопці роблять все можливе, але є нюанси.

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У Карпат молода команда, десь психологія трохи тисне. Собі і хлопцям завжди кажу, що якщо навіть програли один-два матчі, все одно не можна опускати руки і морально здаватися. Футбол така гра, що живеш від матчу до матчу. Бувають перемоги, поразки. Але треба робити висновки і рухатися далі. Все в наших силах і ми можемо виступати краще. Хоча розуміємо і уболівальників, які вже не перший рік чекають від Карпат результату, щоб команда потрапила в єврокубки. Сподіваюся, результат прийде, якого заслуговують наші вболівальники.

Чим запам'ятався мені Мораіш? У моїй кар'єрі було багато тренерів. Але порівнювати його з іншими не хотілося б. У кожного тренера свій підхід і своя тактика. Були і хороші приклади, але є і негативний досвід. Мене здивувати в футболі вже складно, тому чимось особливим в роботі з Карпатами Мораіш мене не здивував", – передає слова Федецького Команда№1.

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