"Комусь вигідно таке вигадувати", – Федецький відреагував на чутки про можливий відхід з Карпат

Капітан Карпат Артем Федецький найближчим часом не збирається залишати львівський клуб.

"Абсолютно, не розумію, звідки беруться такі "новини", хто поширює ці чутки. Зі мною в клубі ніяких подібних розмов не було.

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Зараз у команди відпустка, а мій контракт з Карпатами діє до кінця сезону. Ніяких планів залишати команду у мене не було. Кому вигідно таке вигадувати, я можу тільки здогадуватися. Але версії озвучувати не буду", – підсумував Федецький в коментарі Команда№1.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Федецький і Голодюк покинути Карпати.

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