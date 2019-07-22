Злива голів у відеоогляді матчу Ворскла – СК Дніпро-1 – 3:4

СК Дніпро-1 у контрольному матчі переграв Ворсклу (4:3). Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – СК Дніпро-1.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Ворскла – СК Дніпро-1 – 3:4

Голи: Чеснаков, 60, Васін, 88, 89 (пен.) – Супряга, 30, 40, 62, Булеца, 50

Ворскла і СК Дніпро-1 видали цілу зливу голів у товариському матчі. Головним героєм матчу став Супряга, який оформив хет-трик до 62-ій хвилини, ще одним голом зі штрафного відзначився Булеца.

СК Дніпро-1 і Ворскла влаштували перестрілку у товариському матчі – Супряга оформив хет-трик

За Ворсклу забив Чеснаков, а наприкінці матчу дубль до свого активу записав Васін.