Злива голів у відеоогляді матчу Ворскла – СК Дніпро-1 – 3:4

Ліга чемпіонів — 13:16 11041
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Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20
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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20Ліга чемпіонів — 13:13 2678
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Реал зробив ПСЖ щедру пропозицію щодо Неймара – мадридці готові віддати Бейла із серйозною доплатоюІспанія — 11:44 2872
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Зоря домовилась з Динамо щодо оренди Русина, – ЗМІУкраїна — 10:08 1807
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Динамо сьогодні дізнається першого суперника в Лізі чемпіонів 2019/20Ліга чемпіонів — 09:16 3610