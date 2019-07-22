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Обилие голов в видеообзоре матча Ворскла – СК Днепр-1 – 3:4

13:04 119 Читати українською
Обилие голов в видеообзоре матча Ворскла – СК Днепр-1 – 3:4
Ворскла – СК Днепр-1 – 3:4 / фото: СК Днепр-1

СК Днепр-1 в контрольном матче переиграл Ворсклу (4: 3). Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла - СК Днепр-1.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Ворскла – СК Днепр-1 – 3:4

Голы: Чеснаков, 60, Васин, 88, 89 (пен.) – Супряга, 30, 40, 62, Булеца, 50

Ворскла и СК Днепр-1 выдали настоящий голепад в товарищеском матче. Главным героем матча стал Супряга, оформивший хет-трик к 62-ой минуте, еще одним голом со штрафного отметился Булеца.

СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик

За Ворсклу забил Чеснаков, а в конце матча дубль в свой актив записал Васин.

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