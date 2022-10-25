"На такому турнірі кожен може здивувати, це стосується й нашої групи. Усі вважають, що найскладніший матч буде проти Іспанії, але я думаю, що і з Румунією, і з Хорватією теж буде непросто. Але дуже сподіваюся, що головним відкриттям турніру стане збірна України. Нас не вважають фаворитами, і це може зіграти нам на руку", – цитує Мудрика прес-служба УАФ.

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"У нас підібралася цікава група із сильними суперниками. Але збірну України ніхто не налякає, якщо ми гратимемо у свій футбол. Упевнений, що в нас є хороші шанси гідно представити країну на такому великому футбольному форумі", – підтримав партнера Ванат.

Нагадаємо, молоджіний Євро-2023 відбуватиметься з червня по липень наступного року на полях Грузії та Румунії. Україна розпочне турнір 21 червня матчем проти хорватів.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи