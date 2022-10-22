Відомий коментатор Віктор Вацко застеріг Ротаня і Ко від шапкозакидальницьких настроїв перед поїздкою на чемпіонат Європи.

"Прогнозувати важко. Мені здається, що шанси на те, щоб вийти з групи, у збірної України повинні бути. Я просто згадую 2011 рік.

"Суперники у групі Євро-2023 приблизно одного рівня": захисник Динамо має рецепт успіху для збірної України U-21

Тоді команда Павла Яковенка з Ракицьким, Ярмоленком, Коноплянкою, Степаненком мала боротися на чемпіонаті Європи за найвищі місця, а в підсумку посіла останню сходинку у групі. Тому зараз треба бути скромнішими з обіцянками та наполегливішими в роботі", – сказав Вацко в ефірі подкасту "Стара Школа".

Нагадаємо, за підсумками жеребкування молодіжна збірна України потрапила у групу B, де її суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи