"На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что сложнейший матч будет против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины. Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку", – цитирует Мудрика пресс-служба УАФ.

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"У нас подобралась интересная группа с сильными соперниками. Но сборную Украины никто не напугает, если мы будем играть в свой футбол. Уверен, что у нас есть хорошие шансы достойно представить страну на столь крупном футбольном форуме", – поддержал партнера Ванат.

Напомним, молодежный Евро-2023 пройдет с июня по июль следующего года на полях Грузии и Румынии. Украина начнет турнир 21 июня матчем против хорватов.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы