Вінгер Родріго влаштував зухвалу "акцію" у матчі Кубка Іспанії проти Вільяреала. 22-річний бразилець відверто провалив гру і заслужено пішов з поля вже в дебюті другого тайму за рахунку 0:2. Під час заміни зірочка Реала не потиснув руку Карло Анчелотті, хоча той стояв за метр.

Ancelotti Full Pistola com o Rodrygo pic.twitter.com/oi5cI5CzcK — Anderson Lima (@p_lima33) January 20, 2023

За хвилину мадридці відквитали один м'яч, а головний тренер пішов виховувати Родріго. Анчелотті підійшов до підопічного і довго щось розповідав, суворо піднявши палець.

Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..#HalaMadrid

pic.twitter.com/wS9S8EhUaH — ???? (@zi_46) January 19, 2023

Зрештою Реал вирвав перемогу, а після матчу італієць дипломатично прокоментував інцидент з молодим вінгером.

"Я замінив Родріго, тому що він був трохи перевантажений. Вирішив за краще не ризикувати. Він не привітався, сподіваюся, що просто забув. Я не думаю, що це було навмисно. Я сказав йому, щоб наступного разу він не забув привітатись, коли його змінюють", – наводить слова Анчелотті Marca.

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