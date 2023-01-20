Зірка Реала зневажив Анчелотті перед десятками камер – реакція тренера негайна
Реал на тлі посередніх результатів ще й подає ознаки відсутності командної дисципліни.
Вінгер Родріго влаштував зухвалу "акцію" у матчі Кубка Іспанії проти Вільяреала. 22-річний бразилець відверто провалив гру і заслужено пішов з поля вже в дебюті другого тайму за рахунку 0:2. Під час заміни зірочка Реала не потиснув руку Карло Анчелотті, хоча той стояв за метр.
За хвилину мадридці відквитали один м'яч, а головний тренер пішов виховувати Родріго. Анчелотті підійшов до підопічного і довго щось розповідав, суворо піднявши палець.
Зрештою Реал вирвав перемогу, а після матчу італієць дипломатично прокоментував інцидент з молодим вінгером.
"Я замінив Родріго, тому що він був трохи перевантажений. Вирішив за краще не ризикувати. Він не привітався, сподіваюся, що просто забув. Я не думаю, що це було навмисно. Я сказав йому, щоб наступного разу він не забув привітатись, коли його змінюють", – наводить слова Анчелотті Marca.
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