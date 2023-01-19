Вільяреал поступився Реалу (2:3) в 1/8 фіналу Копа дель Рей, хоча мав комфортну перевагу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Вільяреал – Реал – 2:3

Голи: Капу, 4, Чуквуезе, 42 – Вінісіус, 57, Мілітао, 70, Себальйос, 86

Реалу не пощастило з жеребкуванням на відміну від Барселони. "Вершковим" довелося їхати в гості до міцного Вільяреала, який в цьому сезоні бореться за топ-4 Прімери, а не так давно доходив до півфіналу Ліги чемпіонів і вигравав Лігу Європи.

Нещодавно Вільяреал завдав поразки Реалу в чемпіонаті.

Реал у кризі, програє Барселоні на всіх фронтах, тому Карло Анчелотті під страхом звільнення вирішив зменшити ризики. Тренер поставив на гру всю основу. Зокрема Куртуа, не давши шансу Луніну. Це дуже засмутило українського голкіпера.

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Старт зустрічі підтвердив всі страхи Реала. Господарі дуже швидко повели в рахунку. Шикарний гол забив Капу – без варіантів для Куртуа. До перерви Вільяреал ще й подвоїв перевагу зусиллями Чуквуезе, запресингувавши гостей з Мадрида.

Реал був жахливим і прокинувся лише в другому таймі. Вирішальною стала поява Себальйоса. Спершу він з Бензема розіграв комбінацію в дотик і вивів Вінісіуса сам на сам з воротарем – бразилець скоротив відставання.

Перед другим голом Дані подав у штрафний майданчик на Бензема. Удар Каріма потягнув воротар, однак Мілітао встиг на добивання та зрівняв рахунок. А на останніх хвилинах Себальос вирвав перемогу для Реала.

Іспанський джокер вийшов на поле і за 30 хвилин оформив повний комплект: гол, асист і передгольовий пас. Реал пробився у чвертьфінал Кубка Іспанії.