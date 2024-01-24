Форвард Арсенала Габріел Жезус витратив щонайменше 35 тисяч євро на заборонені товари для гри в Counter-Strike 2.

Жезус блищить на полі, але на комп'ютері він – "ламер". Габріел повідомив про те, що його забанили в онлайн-грі Counter-Strike 2, і попросив адміністрацію видалити його акаунт із чорного списку.

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Жезус схитрував у грі та був спійманий системою. Він придбав незаконні товари, заплативши за них мінімум 35 тисяч євро. Тепер він не може отримати від цього вигоду – можна сказати, що план Жезуса обернувся проти самого бразильця.

До слова, форвард Арсенала грає в Counter-Strike 2 під ніком > <.