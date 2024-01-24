Звёздного одноклубника Зинченко забанили в Counter-Strike – он использовал читы
24 января 06:00 - Читати українською
Форвард Арсенала Габриэл Жезус потратил не менее 35 тысяч евро на запрещённые товары для игры в Counter-Strike 2.
Жезус блистает на поле, но на компьютере он – "ламер". Габриэл сообщил о том, что был забанен в онлайн-игре Counter-Strike 2 и попросил администрацию удалить его аккаунт из чёрного списка.
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Жезус сжульничал в игре и был пойман системой. Он приобрёл незаконные товары, заплатив за них минимум 35 тысяч евро. Теперь он не может получить от этого выгоду – можно сказать, что план Жезуса обернулся против самого бразильца.
К слову, форвард Арсенала играет в Counter-Strike 2 под ником >
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