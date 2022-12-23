Воротар Інтера у соцмережах оголосив про завершення виступів у складі національної збірної Камеруну. Зараз гравцю всього 26 років.

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Онана дебютував за "неприборканих левів" ще у вересні 2016-го. Відтоді воротар провів 34 матчі, пропустив 29 голів та десять разів зберігав володіння "сухими". Представник Інтера їхав у статусі основного і на ЧС-2022. Онана встиг відіграти матч проти Швейцарії (0:1), а потім стався конфлікт з Рігобером Сонгом. Головний тренер камерунців нібито мав претензії щодо надто авантюрного стилю гри Андре і просив змінити підхід. Воротар відмовився, тому його покарали виключенням із заявки.

Тепер Онана може думати виключно про Інтер, який відновить офіційний сезон 4 січня суперматчем проти Наполі.

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