Вратарь Интера в соцсетях объявил о завершении выступлений в составе национальной сборной Камеруна. Сейчас игроку всего 26 лет.

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Онана дебютировал за "неукротимых львов" еще в сентябре 2016-го. С тех пор вратарь провел 34 матча, пропустил 29 голов и десять раз сохранял владения "сухими". Представитель Интера ехал в статусе основного и на ЧМ-2022. Онана успел отыграть матч против Швейцарии (0:1), а затем случился конфликт с Ригобером Сонгом. Главный тренер камерунцев якобы имел претензии по поводу слишком авантюрного стиля игры Андре и просил изменить подход. Вратарь отказался, поэтому его наказали исключением из заявки.

Теперь Онана может думать исключительно об Интере, который возобновит официальный сезон 4 января суперматчем против Наполи.

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