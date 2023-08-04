Напередодні Ворскла завершила свої виступи у Європі, поступившись у матчі-відповіді 2-го раунду Ліги конференцій грузинській Ділі з рахунком 1:3 (перша зустріч закінчилась перемогою полтавців 2:1). Цікаво, що "зелено-білі" вилітають на такій ранній стадії найслабшого за силою євротурніру втретє поспіль.

Що з року в рік заважає Віктору Скрипнику "розвернутися" на євроарені, хто винен у вильоті від не найсильнішого суперника і яка роль українського тріо (тренер, голкіпер і нападник) у грі грузинської команди? Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на "Футбол 24".

Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі – полтавці втретє поспіль завершили євросезон у першому ж раунді