Накануне Ворскла завершила свои выступления в Европе, уступив в ответном матче 2-го раунда Лиги конференций грузинской Диле со счетом 1:3 (первая встреча закончилась победой полтавчан 2:1). Интересно, что "зелено-белые" вылетают на такой ранней стадии самого слабого по силе евротурнира в третий раз подряд.

Что из года в год мешает Виктору Скрипнику "развернуться" на евроарене, кто виноват в вылете от не самого сильного соперника и какова роль украинского трио (тренер, голкипер и нападающий) в игре грузинской команды? Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на "Футбол 24".

Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле – полтавчане в третий раз подряд завершили евросезон в первом раунде