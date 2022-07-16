Дарвин Нуньес имеет серьезное препятствие для лучшей адаптации на Туманном Альбионе.

Уругваец вообще не обременился изучением английского языка перед переходом в Ливерпуль.

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Юрген Клопп на тренировках вынужден прибегать к помощи Тьяго Алькантары. Испанец постоянно находится возле Нуньеса и переводит ему указания тренера. Ранее схожие проблемы имел другой латиноамериканец – Луис Диас из Колумбии.

Thiago traduciéndole a Darwin Núñez lo que estaba diciendo su director técnico Jurgen Klopp



Compañerismo puro pic.twitter.com/DzAZKnmkLa — En el VAR (@EnElVar) July 12, 2022

Напомним, Ливерпуль отдал Бенфике за Нуньеса 75 млн евро, еще 25 млн предусмотрены бонусами.

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