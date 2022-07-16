Звездный новичок Ливерпуля вообще не знает английского – Тьяго приходится работать переводчиком Клоппа
07:30 - Читати українською
Дарвин Нуньес имеет серьезное препятствие для лучшей адаптации на Туманном Альбионе.
Уругваец вообще не обременился изучением английского языка перед переходом в Ливерпуль.
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Юрген Клопп на тренировках вынужден прибегать к помощи Тьяго Алькантары. Испанец постоянно находится возле Нуньеса и переводит ему указания тренера. Ранее схожие проблемы имел другой латиноамериканец – Луис Диас из Колумбии.
Напомним, Ливерпуль отдал Бенфике за Нуньеса 75 млн евро, еще 25 млн предусмотрены бонусами.
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