Хорват Іван Перішіч має намір перейти в рідний Хайдук на правах вільного агента.

Хорватський півзахисник Іван Перішіч хоче завершити свої виступи за лондонський Тоттенхем і продовжити кар'єру в рідному клубі. Про це пише авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, хорватський ветеран має намір розірвати контракт із "шпорами", щоб перейти в Хайдук на правах вільного агента.

У попередньому сезоні Перішіч зіграв за Тоттенхем у всіх турнірах у 44 матчах, забив 1 гол та зробив 12 асистів.

Нагадаємо, хорват є вихованцем Хайдука. Також футболіст відомий за виступами в Інтері, Баварії, Борусії Д та низці інших клубів з Європи. Іван став віцечемпіоном світу зі збірною Хорватії у 2018-му.

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