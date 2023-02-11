Українські футболісти звернулися до родин загиблих на війні футбольних фанатів, щоб висловити пошану воїнам та запевнити їхніх родичів у підтримці, яку спортсмени продовжать надавати зі свого боку.

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Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Андрій Пятов, Сергій Сидорчук, Георгій Бущан та Микола Шапаренко записали відеозвернення для проекту "Трибуна Героїв".

"Сьогодні ми, разом з відомими українськими футболістами, хочемо вчергове подякувати всім футбольним фанатам, котрі стали на захист нашої країни, а також вшанувати пам’ять полеглих на війні з Росією. Я радий, що можу бути частиною великої футбольної родини та долучитися до підтримки тих, хто найбільше цього потребує. Закликаю всіх не забувати про добрі та дійсно важливі справи і допомагати фонду "Трибуна Героїв", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, "Трибуна Героїв" підтримує родини загиблих футбольних фанатів України. До ініціативи долучились українські футболісти, тренери та спортивні журналісти, серед яких і представники "Футбол 24".

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