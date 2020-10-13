Йозуа Кімміх, Леон Горетцка, Ніклас Зюле, Лукас Клостерманн, Кевін Трапп і Олівер Бірхофф перевірили свою ерудицію та взяли участь у благодійності.

Минулого тижня гравці Баварії та РБ Лейпциг отримали відпочинок – перед виїздом в Україну на матч Ліги націй тренерський штаб збірної Німеччини надав їм додатковий час на відновлення. Замість спарингу з Туреччиною футболісти взяли участь в популярному телешоу "Хто хоче стати мільйонером?" Вчора передача вийшла на німецькому телебаченні.

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Учасники сформували три дуети. Кімміх грав з Горетцкою, Зюле – з Клостерманном, а Трапп – з менеджером збірної Бірхоффом. Вони між собою були розділені скляним бар'єром для збереження безпечної дистанції, а замість глядачів у зал запросили інших співробітників Німецького футбольного союзу.

Першими грали Кімміх і Горетцка. Хавбеки Баварії взяли 12 питань, а на 13-те відповісти не зуміли. "Для виготовлення якої субстанції дереву має бути щонайменше 30-40 років? (кленовий сироп, палка кориці, оливкова олія чи мускатний горіх)" – на таке питанням хлопці відповідати не ризикнули та забрали 64 тисячі євро.

Далі в гру вступили Зюле та Клостерманн. Ніклас не боявся здатися неуком, відкрито говорив, що не розбирається в питаннях, але грав дуже сміливо, ризикував. Зюле спричинив хвилю насмішок, запитавши: "А хто така монархиня?"

Захисники Бундестім з допомогою підказок дійшли до півмільйона євро. Зюле рвався відповісти на передостаннє питання: "Який інструмент задає тон у великому оркестрі? (гобой, контрабас, фортепіано, труба)". Однак напарник його зупинив. Вони забрали 125 тисяч євро.

Трапп і Бірхофф взяли найменше – 32 тисячі євро.

Всі виграні кошти пішли на благодійність. Половину відправили у фонд Бундестім, іншу половину гравці розподіляли на свій розсуд. Кімміх і Горетцка закинули виграну суму у власний фонд "We Kick Corona", який вже зібрав понад 5 млн євро для боротьби з коронавірусом. Інші учасники також розіслали виграні кошти по різних благодійних організаціях.

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