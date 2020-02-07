"Він – Грета Тунберг німецького футболу", – оригінальна критика Кімміха від легенди Баварії

Знаменитий у минулому форвард Баварії Мехмет Шолль поділився своєю думкою щодо зухвалих висловлювань Йозуа Кімміха.

"Всі його заяви та інтерв'ю для мене надто претензійні. Я дійшов висновку, що Кімміх – Грета Тунберг німецького футболу. Він завжди хоче різко висловитися.

Кімміх вважає, що у свої 24 роки повинен пхати ніс у кожну ситуацію, у кожну дискусію. Однак він до цього ще не доріс.

Звичайно, Йозуа повинен стати одним з лідерів Баварії, а зараз він чудово виступає. Але до чого ці заяви? Ти ще далеко не Швайнштайгер!" – сказав Мехмет Шолль на радіо Bayerischen Rundfunk.

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Йозуа Кімміх дійсно не звик до самоцензури в пресі. Він завжди відвертий і часто різкий. Може розкритикувати команду, рішення тренера та курс керівництва. Не соромиться порадити досвідченішим менеджерам, як потрібно діяти. Для нього не існує табу.

Кімміху днями виповниться лише 25 років, але він вже позиціює себе однією з головних фігур у клубі. Частково футболіст має на це право, адже входить у раду сенаторів Баварії (представляє там молодь команди), до яких прислухаються боси.

Гансі Флік вже заступився за свого підопічного. "Йозуа Кімміх – важливий гравець для Баварії. Мені подобаються футболісти, які прогресують і мають свою думку. Він чудово розвивається, я ним задоволений", – парирував головний тренер "ротен".

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