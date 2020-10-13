Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Никлас Зюле, Лукас Клостерманн, Кевин Трапп и Оливер Бирхофф проверили свою эрудицию и приняли участие в благотворительности.

На прошлой неделе игроки Баварии и РБ Лейпциг получили отдых – перед выездом в Украину на матч Лиги наций тренерский штаб сборной Германии предоставил им дополнительное время на восстановление. Вместо спарринга с Турцией футболисты приняли участие в популярном телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Вчера передача вышла на немецком телевидении.

"Он – Грета Тунберг немецкого футбола", – оригинальная критика Киммиха от легенды Баварии

Участники сформировали три дуэта. Киммих играл с Горетцкою, Зюле – с Клостерманном, а Трапп – с менеджером сборной Бирхоффом. Они между собой были разделены стеклянным барьером для сохранения безопасной дистанции, а вместо зрителей в зал пригласили других сотрудников Немецкого футбольного союза.

Первыми играли Киммих и Горетцка. Хавбеки Баварии приняли 12 вопросов, а на 13-й ответить не сумели. "Для изготовления какой субстанции дереву должно быть не менее 30-40 лет? (кленовый сироп, палка корицы, оливковое масло или мускатный орех)" – на такой вопрос парни отвечать не рискнули и забрали 64000 евро.

Далее в игру вступили Зюле и Клостерманн. Никлас не боялся показаться невеждой, открыто говорил, что не разбирается в вопросах, но играл очень смело, рисковал. Зюле вызвал волну насмешек, спросив: "А кто такая монархиня?"

Защитники Бундестим с помощью подсказок дошли до полумиллиона евро. Зюле рвался ответить на предпоследний вопрос: "Какой инструмент задает тон в большом оркестре? (гобой, контрабас, фортепиано, труба)". Однако напарник его остановил. Они забрали 125 тысч евро.

Трапп и Бирхофф взяли меньше всего – 32 тысячи евро.

Все выигранные средства пошли на благотворительность. Половину отправили в фонд Бундестим, другую половину игроки распределяли по своему усмотрению. Киммих и Горетцка закинули выигранную сумму в собственный фонд "We Kick Corona", который уже собрал более 5 млн евро для борьбы с коронавирусом. Другие участники также разослали выигранные средства по разным благотворительным организациям.

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