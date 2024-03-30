Ще до виходу збірних України та Польщі на чемпіонат Європи між Асоціаціями обох країн було погоджено проведення товариського поєдинку, запланованого на 7 червня.

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Як повідомив головний тренер "Кадри" Міхал Пробеж виданню Sport RP, цей матч відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. Після зустрічі з українцями поляки проведуть там також зустріч з Туреччиною (10 червня).

Нагадаємо, окрім гри з поляками, збірна України готуватиметься до участі на Євро-2024 через спаринги з Німеччиною (3 червня у Нюрнберзі) та Молдовою (11 червня у Кишиневі).

До слова, на чемпіонаті Європи "синьо-жовті" у групі Е позмагаються з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів. 21 червня українці зіграють зі Словаччиною, а 26-го – з Бельгією.

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