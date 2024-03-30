Польща – Україна: стало відомо, де відбудеться спаринг збірних перед стартом на Євро-2024
Команда Сергія Реброва проведе товариську гру з географічним сусідом у Варшаві.
Ще до виходу збірних України та Польщі на чемпіонат Європи між Асоціаціями обох країн було погоджено проведення товариського поєдинку, запланованого на 7 червня.
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Як повідомив головний тренер "Кадри" Міхал Пробеж виданню Sport RP, цей матч відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. Після зустрічі з українцями поляки проведуть там також зустріч з Туреччиною (10 червня).
Нагадаємо, окрім гри з поляками, збірна України готуватиметься до участі на Євро-2024 через спаринги з Німеччиною (3 червня у Нюрнберзі) та Молдовою (11 червня у Кишиневі).
До слова, на чемпіонаті Європи "синьо-жовті" у групі Е позмагаються з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів. 21 червня українці зіграють зі Словаччиною, а 26-го – з Бельгією.
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