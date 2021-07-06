Чемпионат Европы-2020 стал настоящим испытанием для сборной Дании. Уже в матче первого тура против Финляндии случился страшный инцидент, за которым следил весь мир. Кристиан Эриксен внезапно упал на газон и потерял сознание в результате сердечного приступа. Кадры, на которых партнеры по национальной команде закрыли своего лидера от объективов телекамер, до сих пор перед глазами. К счастью, Кристиан выиграл свой самый важный матч в жизни. О футболе полузащитник Интера пока может забыть, но партнеры по сборной Дании бьются и за себя, и за того парня – после двух поражений на старте подопечные Каспера Юлманда сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы. В битве за финал Дания сыграет против Англии.

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Одним из тех, кто не сдерживал слез во время реанимации Эриксена, стал Томас Дилэйни – полузащитник сборной Дании и дортмундской Боруссии. 29-летний хавбек является основным игроком в команде Каспера Юлманда и проводит отличный турнир – именно он открыл счет в четвертьфинальном поединке против Чехии, поразив ворота Вацлика после розыгрыша углового. По итогам той игры Томас был признан лучшим игроком матча.

Все бы ничего – такую ​​награду получили немало игроков, однако есть одно серьезное "но". Томас Дилэйни страдает дальтонизмом, плохо различая красный и зеленый цвета – самая популярная форма этого расстройства зрения. Футболист, который родился в пригороде Копенгагена в семье выходцев из Ирландии, признался в своих проблемах перед чемпионатом мира-2018.

Слушатель одной из радиостанций пожаловался, что не смог идентифицировать игроков в товарищеском матче Дании и Мексики (2:0, 9 июня 2018-го). Команды играли в красных и зеленых футболках соответственно. Дилэйни позвонил в студию во время прямого эфира и выразил слушателю свою поддержку, представившись "Томасом". Тот разговор ведущего с футболистом на самом деле впечатляет.

– Томас, то есть у вас тоже есть проблемы с распознаванием цветов?

– Да. На днях мне было сложно отличить партнеров от соперников во время игры в футбол.

– А вы за какую команду играли? В красном или в зеленом?

– В красном.

– И вы не могли идентифицировать, где партнеры, а где соперники?

– Да. Иногда это было действительно сложно. Я вынужден был смотреть только на лица. Причем это нужно делать очень быстро, чтобы не потерять мяч.

– Понятно. Если это не секрет, за какую команду вы играли, Томас?

– За сборную Дании.

Воспитанник академии Копенгагена стал едва ли не первым игроком в мире, который выступает на топ-уровне и не побоялся открыто признаться в своем дальтонизме. На тот момент Дилэйни был 5-кратным чемпионом Дании и 4 раза выиграл национальный Кубок. Благодаря своему поступку Том стал кумиром общественных организаций, защищающих права дальтоников. К слову, официально в Дании зарегистрировано чуть более 100 тысяч таких граждан.

Интересно, что после слов датчанина сборная Австралии вышла на матч чемпионата мира не в своей традиционной желтой форме, а в темно-зеленом комплекте. Скандинавы играли в белом – благодаря этому Томасу стало легче различать своих и чужих игроков. Если бы формы команд имели красный и зеленый оттенок, то датский полузащитник видел бы поединок примерно так.

Признание Дилэйни поразило еще и потому, что свое заявление игрок сделал перед самым началом чемпионата мира. Был ли риск после этих слов пропустить турнир? Конечно! Аге Харейде вполне мог бы не включить в заявку представителя тогда еще бременского Вердера, но взял полузащитника на Мундиаль. Почему-то есть подозрение, что далеко не каждый наставник решил бы так же. Более того, на ЧМ-2018 Дилэйни был основным игроком. Он вышел с первых минут во всех четырех поединках скандинавов на турнире, три из которых сыграл полностью.

В сезоне 2020/21 центрхав Боруссии провел 34 поединка во всех турнирах за "шмелей". Забил 1 гол, отдал 5 ассистов и поднял над головой Кубок Германии, в финале которого провел 16 минут. За три года, проведенные в Дортмунде, неудачным для Томаса стал лишь сезон 2019/20. Тогда из-за серьезной травмы датчанин вышел на поле только 14 раз.

Как видим, Дилэйни постоянно вынужден бороться на футбольном поле не только против соперников. Немало матчей за национальную сборную превращается для датчанина еще и в борьбу с самим собой. Но когда-то хавбеку было еще сложнее, ведь полтора года он выступал за бременский Вердер, который играет в зеленой форме. Переход в Боруссию летом 2018-го значительно облегчил жизнь Дилэйни. Основная форма "шмелей" – желтая, а с восприятием этого цвета у датчанина никаких проблем нет. А вот в национальной команде все еще возникают трудности.

Промежуточный успех сборной на Евро Томас посвятил Кристиану Эриксену. "Это лучший игрок Дании на протяжении многих лет. Мы играем для него, держим его в сердце и хотим сделать все возможное, чтобы Кристиан гордился нами и Данией", – сказал полузащитник Боруссии Дортмунд после четвертьфинального поединка с Чехией, который стал для него 59-м в национальной команде. Юбилей уже завтра, 7 июля, против Англии.

Кажется, Дания без драматического сюжета просто не может. В 1992-м игроки, которых экстренно собирали для участия в чемпионате Европы просто из пляжей, сенсационно выиграли тот турнир. Сейчас скандинавы впервые с тех пор вышли в полуфинал и стали участниками главной турнирной сенсации Евро-2020. Но, как видим, сборная Дании – это не только драма Кристиана Эриксена. В этом коллективе присутствует впечатляющая воля к победе и самопожертвование. Как бы ни завершился турнир для боевой команды Каспера Юлманда, Дания уже точно получила абсолютное большинство зрительских симпатий чемпионата Европы.

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