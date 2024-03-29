Бразилія вилетіла з ЧС-2022 у чвертьфіналі по пенальті від Хорватії. Рішарлісон став найкращим бомбардиром "селесао" на турнірі з трьома голами, але дуже важко пережив командну невдачу.

"Потрібно було йти на тренування, а я хотів замкнутися у своїй кімнаті. Не розумів, що відбувається в голові. Я навіть казав татові, що готовий здатися. Сумно так говорити... Через що я пройшов після ЧС-2022...

Щойно грав на чемпіонаті світу, на піку кар'єри. Не хочу казати про самогубство, але була страшна депресія. Не знаю... Я пережив багато критики після ЧС, потім проблеми вдома. Здавалося, що я ментально сильний, а після ЧС все посипалось.

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Думаю, мене врятував психотерапевт. Врятував мені життя. Я думав тільки про смерть, я гуглив про смерть... Не знаю...

Зараз можу тільки порадити кожному – звертайтесь до психолога, якщо відчуваєте потребу. Відкритися людині вже важливо. Я говорю про це на весь футбольний світ. Психолог дійсно може врятувати вам життя.

Звичайно, в мене були упередження. Думав, що це дурниці, ідіотизм. У мене в сім'ї взагалі вважали, що до психотерапевтів ходять тільки божевільні. Але я відкрив для себе терапію. І це найкраще, що було в моєму житті", – сказав Рішарлісон, заливаючись слізьми, в інтерв'ю ESPN.