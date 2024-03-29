Бразилия вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале по пенальти от Хорватии. Ришарлисон стал лучшим бомбардиром “селесао” на турнире с тремя голами, но очень тяжело пережил командную неудачу.

"Нужно было идти на тренировку, а я хотел запереться в своей комнате. Не понимал, что происходит в голове. Я даже говорил папе, что готов сдаться. Грустно так говорить... Через что я прошел после ЧМ-2022...

Только что играл на чемпионате мира, на пике карьеры. Не хочу говорить о самоубийстве, но была страшная депрессия. Не знаю... Я пережил много критики после ЧМ, потом проблемы дома. Казалось, что я ментально сильный, а после ЧМ все посыпалось.

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Думаю, меня спас психотерапевт. Спас мне жизнь. Я думал только о смерти, я гуглил о смерти... Не знаю...

Сейчас могу только посоветовать каждому – обращайтесь к психологу, если чувствуете потребность. Открыться человеку уже важно. Я говорю об этом на весь футбольный мир. Психолог действительно может спасти вам жизнь.

Конечно, у меня были предубеждения. Думал, что это глупости, идиотизм. У меня в семье вообще считали, что к психотерапевтам ходят только сумасшедшие. Но я открыл для себя терапию. И это лучшее, что было в моей жизни", – сказал Ришарлисон, заливаясь слезами, в интервью ESPN.