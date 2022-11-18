До старту чемпіонату світу 2022 року залишилось всього два дні. Бразилія ж перший поєдинок проведе 24 листопада проти Гани.

Лунін та інші зірки Реала отримали розкішні електрокари від BMW

У Катар із "селесао" вирушить і Антоні. Цей важливий виклик у своєму житті вінгер відзначив нетривіально – придбав розкішну Lamborghini Aventador за 387 мільйонів євро. Автівка вже доставлена у будинок гравця в Чеширі, повідомляє The Sun.

Цьогорічний Мундіаль стане першим у кар'єрі 22-річного бразильця, який виступає за Манчестер Юнайтед з літа.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім