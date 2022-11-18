Зірка МЮ розкішно відзначив виклик у збірну Бразилії на ЧС – в гаражі з'явилась Lamborghini за 400 тисяч євро
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні по-особливому відсвяткував участь на катарському Мундіалі.
До старту чемпіонату світу 2022 року залишилось всього два дні. Бразилія ж перший поєдинок проведе 24 листопада проти Гани.
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У Катар із "селесао" вирушить і Антоні. Цей важливий виклик у своєму житті вінгер відзначив нетривіально – придбав розкішну Lamborghini Aventador за 387 мільйонів євро. Автівка вже доставлена у будинок гравця в Чеширі, повідомляє The Sun.
Цьогорічний Мундіаль стане першим у кар'єрі 22-річного бразильця, який виступає за Манчестер Юнайтед з літа.
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