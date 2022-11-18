Звезда МЮ роскошно отметил вызов в сборную Бразилии на ЧМ – в гараже появилась Lamborghini за 400 тысяч евро
11:30 - Читати українською
Вингер Манчестер Юнайтед Антони по-особенному отпраздновал участие на катарском Мундиале.
До старта чемпионата мира 2022 года осталось всего два дня. Бразилия же первый поединок проведет 24 ноября против Ганы.
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В Катар с "селесао" отправится и Антони. Этот важный вызов в своей жизни вингер отметил нетривиально – приобрел роскошную Lamborghini Aventador за 387 миллионов евро. Авто уже доставлено в дом игрока в Чешире, сообщает The Sun.
Нынешний Мундиаль станет первым в карьере 22-летнего бразильца, выступающего за Манчестер Юнайтед с лета.
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