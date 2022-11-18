До старта чемпионата мира 2022 года осталось всего два дня. Бразилия же первый поединок проведет 24 ноября против Ганы.

Лунин и другие звезды Реала получили роскошные электрокары от BMW

В Катар с "селесао" отправится и Антони. Этот важный вызов в своей жизни вингер отметил нетривиально – приобрел роскошную Lamborghini Aventador за 387 миллионов евро. Авто уже доставлено в дом игрока в Чешире, сообщает The Sun .

Нынешний Мундиаль станет первым в карьере 22-летнего бразильца, выступающего за Манчестер Юнайтед с лета.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім