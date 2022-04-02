Тузласпор – команда третього за силою дивізіону – підписала одразу двох гравців з чемпіонату України, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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Договір зі стамбульцями до кінця поточного сезону підписав 22-річний форвард Шахтаря Андрій Кулаков, який на правах оренди виступав за Маріуполь.

Ще одним новачком турецької команди став вінгер Металіста Кадім Харріс. Цікаво, що контракт зіркового бразильця з харків'янами чинний до 30 червня 2022 року, тож він може більше не повернутися до України.

До слова, обидва гравці вже встигли дебютувати за Тузласпор, провівши 23 та 31 хвилини відповідно у поєдинку проти Умранієспора (1:1).

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