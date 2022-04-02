Тузласпор – команда третьего по силе дивизиона – подписала сразу двух игроков из чемпионата Украины, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Хавбек Десны продолжит карьеру в чемпионате Польши

Договор со стамбульцами до конца текущего сезона подписал 22-летний форвард Шахтера Андрей Кулаков, выступавший на правах аренды за Мариуполь.

Еще одним новичком турецкой команды стал вингер Металлиста Кадим Харрис. Интересно, что контракт звездного бразильца с харьковчанами действует до 30 июня 2022 года, поэтому он может больше не вернуться в Украину.

К слову, оба игрока уже успели дебютировать за Тузласпор, проведя 23 и 31 минуты соответственно в поединке против Умраниеспора (1:1).

"Ми навіть речі не особливо збирали – взяли найнеобхідніше": захисник-ветеран про евакуацію з Харкова і біль у серці