Ще один представник УПЛ – Андрій Домбровський – знайшов собі новий клуб.

Півзахисник Десни Андрій Домбровський перейшов у Термаліку Нецеча, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Подробиці угоди 26-річного українця з представником Екстракляси не повідомляються.

Нагадаємо, Домбровський – вихованець Маріуполя. Професіональну кар'єру розпочав у київському Арсеналі у 2014 році. З липня 2019-го захищав кольори Десни. У поточному сезоні провів за чернігівців 17 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

До слова, Термаліка після 26-турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Польщі останньою, маючи у своєму активі 23 очки.

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