"Статус капітана? Про пов'язку говорити не варто. Мрії потрібні для того, щоб вони збувалися. Одна з них сьогодні збулася. Я цим дуже пишаюся.

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Щодо гри у мене двояке відчуття. Результат проти чемпіонів світу дуже хороший, але завжди хочеться більшого. Сьогодні ми грали не за звичною схемою, але загалом домоглися того, чого хотіли. Наш план на гру вдався. Суперник створив не так багато моментів. Ми чудово зіграли в обороні.

Так, були певні помилки. Грізманн забив фантастичний гол, але я вже бачив повтор – він забив з положення поза грою. Незважаючи на це, загалом суддівство було на хорошому рівні. Претензій ні до кого немає. Всі ми люди, всі ми помиляємося.

Яким був наш план на гру? Якщо ви бачили нашу схему, то розуміли, що у нас було завдання як мінімум не пропустити. Знали, що у нас все одно будуть з'являтися моменти, хоча й не так багато. Вичавили з них максимум і досягли позитивного результату.

Наприкінці матчу почали трохи втомлюватися, але головний тренер почав вчасно робити заміни і освіжати гру. В середині поля доводилося виконувати багато бігової роботи. Як наслідок, коли у нас був м'яч, не вистачало сил вийти з оборони. Трохи підсіли наприкінці.

Ця нічия буде неважливою, якщо у наступній грі ми не обіграємо збірну Фінляндії. Ми віддали стільки сил, щоб домогтися позитивного результату сьогодні, тому з повною концентрацією будемо готуватися на наступну гру. У нас є час відновитися, тому будемо працювати", – сказав Зінченко у коментарі програмі "Головна команда".

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії. До слова, у паралельному матчі групи D підопічні Маркку Канерви також не виявили сильнішого у битві з Боснією та Герцеговиною (2:2).

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