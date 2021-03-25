"Статус капитана? О повязке говорить не стоит. Мечты нужны для того, чтобы они сбывались. Одна из них сегодня сбылась. Я этим очень горжусь.

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По игре у меня двоякое ощущение. Результат против чемпионов мира очень хороший, но всегда хочется большего. Сегодня мы играли не по привычной схеме, но в целом добились того, чего хотели. Наш план на игру удался. Соперник создал не так много моментов. Мы здорово сыграли в обороне.

Да, были определенные ошибки. Гризманн забил фантастический гол, но я уже видел повтор – он забил из положения вне игры. Несмотря на это, в общем судейство было на хорошем уровне. Претензий ни к кому нет. Все мы люди, все мы ошибаемся.

Каким был наш план на игру? Если вы видели нашу схему, то понимали, что у нас была задача как минимум не пропустить. Знали, что у нас все равно будут появляться моменты, хотя и не так много. Выжали из них максимум и добились положительного результата.

В конце матча начали немного уставать, но главный тренер начал вовремя делать замены и освежать игру. В середине поля приходилось выполнять много беговой работы. В результате, когда у нас был мяч, не хватало сил выйти из обороны. Немного подсели в конце.

Эта ничья будет неважной, если в следующей игре мы не обыграем сборную Финляндии. Мы отдали столько сил, чтобы добиться положительного результата сегодня, поэтому с полной концентрацией будем готовиться на следующую игру. У нас есть время восстановиться, поэтому будем работать", – сказал Зинченко в комментарии программе "Головна команда".

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии. К слову, в параллельном матче группы D подопечные Маркку Канервы также не выявили сильнейшего в битве с Боснией и Герцеговиной (2:2).

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