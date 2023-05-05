Дебютна кампанія Олександра Зінченка за Арсенал склалася дуже вдало.

Українець потрапив до символічної збірної сезону АПЛ за версією комп'ютерної гри FIFA. Легіонер Арсенала отримав дуже солідні 92 бали. Загалом склад виглядає наступним чином:

Воротар: Арон Ремсдейл (90, Арсенал).

Захист: Кіран Тріпп'єр (92, Ньюкасл), Вілльям Саліба (92, Арсенал), Рубен Діаш (96, Манчестер Сіті), Олександр Зінченко (92, Арсенал).

Півзахист: Кевін де Брюйне (97, Манчестер Сіті), Каземіро (94, Манчестер Юнайтед), Мартін Едегор (92, Арсенал).

Напад: Мохамед Салах (96, Ліверпуль), Ерлінг Холанд (97, Манчестер Сіті), Маркус Рашфорд (95, Манчестер Юнайтед).

Запас: Ріс Джеймс (91, Челсі), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, 94), Бруно Гімараєс (93, Ньюкасл), Габріель Мартінеллі, Букайо Сака (обидва – 93, Арсенал), Хин Мін Сон і Харрі Кейн (94 та 95 відповідно, Тоттенхем).

Нагадаємо, минулого літа Арсенал заплатив Манчестер Сіті за Зінченка 35 млн євро. Українець відразу став ключовим гравцем "канонірів" – 32 матчі, один гол та 2 асисти.

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