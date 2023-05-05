Дебютная кампания Александра Зинченко за Арсенал сложилась очень успешно.

Украинец попал в символическую сборную сезона АПЛ по версии компьютерной игры FIFA. Легионер Арсенала получил очень солидные 92 балла. Полный состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Арон Рэмсдейл (90, Арсенал).

Защита: Киран Триппьер (92, Ньюкасл), Вилльям Салиба (92, Арсенал), Рубен Диаш (96, Манчестер Сити), Александр Зинченко (92, Арсенал).

Полузащита: Кевин де Брюйне (97, Манчестер Сити), Каземиро (94, Манчестер Юнайтед), Мартин Эдегор (92, Арсенал).

Нападение: Мохамед Салах (96, Ливерпуль), Эрлинг Холанд (97, Манчестер Сити), Маркус Рашфорд (95, Манчестер Юнайтед).

Запас: Рис Джеймс (91, Челси), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед, 94), Бруно Гимараес (93, Ньюкасл), Габриэль Мартинелли, Букайо Сака (оба – 93, Арсенал), Хын Мин Сон и Харри Кейн (94 и 95 соответственно, Тоттенхэм).

Напомним, прошлым летом Арсенал заплатил Манчестер Сити за Зинченко 35 млн евро. Украинец сразу стал ключевым игроком "канониров" – 32 матча, один гол и 2 ассиста.

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