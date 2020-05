Зінченко vs ForlanFS: гравець збірної України проти професіонального кіберфутболіста – грандіозне видовище

29 травня о 20:00 на Youtube-каналі Української асоціації футболу відбудеться грандіозне видовище: вперше у межах кіберфутбольного протистояння зійдуться гравець національної збірної команди України та професійний кіберспортсмен!

В онлайн-поєдинку у FIFA 20 зустрінуться півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко та гравець ТОП-100 світового рейтингу FIFA.gg найкращих кіберфутболістів (дисципліна FIFA19 на PS4) Алекс Мерсер, більше відомий як ForlanFS.

Для того, аби зрівняти сили та додати інтриги матчу Олександр Зінченко зіграє складом в форматі Ultimate Team за участю легенд світового футболу. ForlanFS гратиме складом, в якому будуть лише українські гравці. Такий баланс дозволить Зінченку набрати обертів для відсічі потужного професійного кіберспортсмена, а ForlanFS – відточити майстерність у незвичних для себе ігрових умовах.

Олександр Зінченко та ForlanFS проведуть два матчі, а переможця буде визначено за загальною кількістю забитих голів. Безпрецедентним стане й те, що вперше матч коментуватимуть самі гравці в форматі живого спілкування протягом гри.

Нагадаємо, раніше гравці національної збірної з футболу вже зустрічалися у FIFA20 з опонентами з Франції (Зінченко vs Менді), Польщі (Коноплянка / Зінченко vs Кліх / Рибус) та Румунії (Коноплянка vs Марін). Ці кіберспортивні протистояння викликали шалений інтерес вболівальників та стали справжнім подарунком для футбольних гурманів в умовах карантину та призупинення усіх подій у реальному футболі.

Тепер настав час гравцю національної збірної перевірити свої сили у віртуальних баталіях зі справжнім майстром кіберфутболу! Дивись матч ATeamPlayer vs CyberPlayer за участі Олександра Зінченка та ForlanFS і дізнайся, які шанси іменитого футболіста на професійному кіберфутбольному полі!

29 травня, 20:00. Стань свідком гідного завершення кіберфутбольної весни на YouTube-каналі УАФ!