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Зінченко вийшов у основі Манчестер Сіті на товариський матч

13:28 811 Читать на русском
Зінченко вийшов у основі Манчестер Сіті на товариський матч
Олександр Зінченко / Reuters

Українець отримав місце на вже звичному лівому фланзі захисту.

Манчестер Сіті у своєму офіційному твіттері опублікував стартовий склад команди на спаринг проти Йокогами Марінос.

Маліновський разом з Аталантою вирушив на передсезонні збори у Великобританію, де зіграє з клубами АПЛ

Серед одинадцяти гравців, яких обрав Хосеп Гвардіола, опинився і Олександр Зінченко. У попередньому контрольному матчі іспанський фахівець надав перевагу новачку "містян" Анхеліньо, а українець вийшов на поле у другому таймі. Тоді чемпіон Англії розгромив Кітчі з рахунком 6:1.

Матч між Манчестер Сіті та Йокогамою Марінос розпочнеться о 13:30 за київським часом.

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Теги
Англія Йокогама Йокогама Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Товариські матчі Українці за кордоном
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