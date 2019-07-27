Зінченко вийшов у основі Манчестер Сіті на товариський матч

Українець отримав місце на вже звичному лівому фланзі захисту.

Манчестер Сіті у своєму офіційному твіттері опублікував стартовий склад команди на спаринг проти Йокогами Марінос.

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Серед одинадцяти гравців, яких обрав Хосеп Гвардіола, опинився і Олександр Зінченко. У попередньому контрольному матчі іспанський фахівець надав перевагу новачку "містян" Анхеліньо, а українець вийшов на поле у другому таймі. Тоді чемпіон Англії розгромив Кітчі з рахунком 6:1.

Матч між Манчестер Сіті та Йокогамою Марінос розпочнеться о 13:30 за київським часом.

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