Маліновський разом з Аталантою вирушив на передсезонні збори у Великобританію, де зіграє з клубами АПЛ

Італійський клуб проведе передсезонні збори у Великій Британії, куди команда вже прибула сьогодні, 26 липня. Тренерський штаб та гравці Аталанти преземлились у валлійському Кардіффі.

Головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні взяв на передсезонний збір 24 футболістів, серед яких і гравець збірної України Руслан Маліновський, повідомляє офіційний сайт Аталанти.

Зазначається, що команда з Бергамо проведе три контрольні матчі: 27 липня італійці зіграють з представником Чемпіоншипу – Суонсі, на 29 липня запланований поєдинок з Норвічем, а другого серпня команда українця зустрінеться з Лестером. Обидва клуби представляють АПЛ.

Questi i 24 giocatori convocati da Mister #Gasperini per la trasferta in Regno Unito



Our travelling squad for #PreseasonUK has been confirmed



Powered by