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Маліновський разом з Аталантою вирушив на передсезонні збори у Великобританію, де зіграє з клубами АПЛ

16:32 285 Читать на русском
Маліновський разом з Аталантою вирушив на передсезонні збори у Великобританію, де зіграє з клубами АПЛ
Маліновський з партнерами / Аталанта

Аталанта разом з українським півзахисником Русланом Маліновським продовжує підготовку до нового сезону.

Італійський клуб проведе передсезонні збори у Великій Британії, куди команда вже прибула сьогодні, 26 липня. Тренерський штаб та гравці Аталанти преземлились у валлійському Кардіффі.

Маліновський відзначився красивим голом на тренуванні Аталанти

Головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні взяв на передсезонний збір 24 футболістів, серед яких і гравець збірної України Руслан Маліновський, повідомляє офіційний сайт Аталанти.

Зазначається, що команда з Бергамо проведе три контрольні матчі: 27 липня італійці зіграють з представником Чемпіоншипу – Суонсі, на 29 липня запланований поєдинок з Норвічем, а другого серпня команда українця зустрінеться з Лестером. Обидва клуби представляють АПЛ.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

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Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія
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