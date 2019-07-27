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Зинченко вышел в основе Манчестер Сити на товарищеский матч

13:29 67 Читати українською
Зинченко вышел в основе Манчестер Сити на товарищеский матч
Александр Зинченко / Reuters

Украинец получил место на уже привычном левом фланге защиты.

Манчестер Сити в своем официальном твиттере опубликовал стартовый состав команды на спарринг против Йокогамы Маринос.

Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ

Среди одиннадцати игроков, которых выбрал Хосеп Гвардиола, оказался и Александр Зинченко. В предыдущем контрольном матче испанский специалист предпочел выпустить новичка "горожан" Анхелиньо, а украинец появился на поле во втором тайме. Тогда чемпион Англии разгромил Китчи со счетом 6:1.

Матч между Манчестер Сити и Йокогама Маринос начнется в 13:30 по киевскому времени.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Товарищеские матчи Александр Зинченко Александр Зинченко Йокогама Йокогама Украинцы за рубежом
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