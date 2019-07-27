Зинченко вышел в основе Манчестер Сити на товарищеский матч

Украинец получил место на уже привычном левом фланге защиты.

Манчестер Сити в своем официальном твиттере опубликовал стартовый состав команды на спарринг против Йокогамы Маринос.

Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ

Среди одиннадцати игроков, которых выбрал Хосеп Гвардиола, оказался и Александр Зинченко. В предыдущем контрольном матче испанский специалист предпочел выпустить новичка "горожан" Анхелиньо, а украинец появился на поле во втором тайме. Тогда чемпион Англии разгромил Китчи со счетом 6:1.

Матч между Манчестер Сити и Йокогама Маринос начнется в 13:30 по киевскому времени.

Шевченко поступається лише Роналду, а Зінченко підкорює Гвардіолу: українці, які найкрутіше "вистрілювали" за кордоном