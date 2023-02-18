"Після цієї гри я хотів би сказати дві речі. Перша – ми всі отримали неймовірний урок, що потрібно вірити до самого кінця. Я вже казав це раніше – у цьому колективі чудові люди, які можуть досягти всього, чого хочуть. Але тільки якщо ми збираємося продовжувати боротися і продовжувати вірити. Наша реакція у другому таймі була ідеальною.

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Я дуже радий допомогти своїм голом, але найголовніше – взяти три очки. Ми хотіли б якомога швидше піти в роздягальню, відпочити, але попереду ще багато ігор. Нам просто потрібно продовжувати, продовжувати боротися і вірити, що ми можемо зробити все", – сказав Зінченко у післяматчевому коментарі.

Zinchenko’s brilliant post game interview:



“I think from this game I would like to say 2 things: we took an unbelievable lesson for all of us.

That means we just need to believe until the very end that we can achieve everything.” pic.twitter.com/pJo5W6kdnC — Gilles ?????? (@_Grimanditweets) February 18, 2023

Нагадаємо, для українця це був дебютний гол за Арсенал і загалом в АПЛ (92 матчі). Перемога дозволила "канонірам" повернути лідерство, хоча Ман Сіті незабаром може знову наздогнати їх.

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