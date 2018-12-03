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Зінченко та Агуеро мають шанс відновитися до матчу з Уотфордом

19:02 62 Читать на русском
Зінченко та Агуеро мають шанс відновитися до матчу з Уотфордом
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Участь півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка та нападника "містян" Серхіо Агуеро в найближчому матчі АПЛ з Уотфордом знаходиться під питанням.

"Я не знаю, не можу сказати, чи зіграють Зінченко та Агуеро. Кевін Де Брюйне точно не готовий, що стосується інших – ще не знаю", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

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При цьому зазначається, що обидва гравці ще повинні пройти спеціальні фітнес-тести, які визначать їхню готовність до поєдинку.

Нагадаємо, що Зінченко травмувався у матчі з Борнмутом після зіткнення з Фернандінью. Агуеро взагалі пропустив той поєдинок через незначні проблеми з м'язами.

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Матч Уотфорд – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 4 грудня, початок о 22:00.

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Уотфорд - Манчестер Сіті: Вівторок 04 грудня 2018

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