Якщо українець здоровий, то стабільно виходить у основі "канонірів", а суперники вже готуються до нього персонально. Видання Telegraph висвітлювало підготовку Оксфорд Юнайтед до кубкового матчу проти Арсенала. Головний тренер скромної команди Карл Робінсон детально розбирав гру Зінченка у порівнянні з Кіраном Тірні, який зрештою з'явився у старті.

Ефект Зінченка у відеоогляді матчу Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3

"Тірні та Зінченко – абсолютно різні захисники. Якщо грає Зінченко, йому набагато комфортніше спускатися з м'ячем в середину поля, і тоді Арсенал трансформується в іншу команду. Він змінює гру, але проти нас радше вийде Тірні. Очевидно, Арсенал – це топ-команда, незалежно від їхнього складу. Зінченко дуже якісний гравець, але і його конкуренти сильні та нестандартні гравці", – розповідав Робінсон підопічним.

Слова тренера Оксфорда підтвердились на полі. За 60 хвилин з Тірні Арсенал так і не зміг пробити оборону клубу третього дивізіону, але за півгодини зі Зінченком оформив 3 голи.

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