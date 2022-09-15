Селтік – Шахтар: Відскочили? Новий цінник на Мудрика
Поєдинок між Селтіком та Шахтарем залишив відкритим питання про везіння "гірників" у матчі Ліги чемпіонів, а Михайло Мудрик додав ще кілька мільйонів до своєї вартості.
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Артем Бондаренко 11’
11’ Артем Бондаренко
У другому турі Ліги чемпіонів Шахтар у Варшаві на номінально домашньому полі розписав нічию зі Селтіком. Мудрик знову забив, а от гол Шведа не зарахували.
Про післясмак від гри, у якій, на думку багатьох, "гірники" банально "відскочили", розмовляють Юрій Гаврищак і Тарас Котів, заступник головного редактора "Футбол 24".
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