Три клуби англійської Прем'єр-ліги можуть влаштувати цікавий обмін лівими захисниками.

Інтереси Арсенала, Ман Сіті та Брайтона переплелися після трансферу Олександра Зінченка на Емірейтс, інформує O Jogo.

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"Каноніри" чекають на прибуття українця, тому Нуну Тавареш стане аж третім вибором на позицію лівого захисника. Паралельно Ман Сіті шукає нового дублера для Жоау Канселу. Основним кандидатом вважається Марк Кукурелья, проте Брайтон вибиває 50 млн фунтів і також хоче заздалегідь забезпечити заміну.

Вирішення цих дилем здається очевидним. Арсенал готовий відпустити Тавареша у річну оренду Брайтону, а "чайки" спробують знайти ціновий компроміс з Ман Сіті щодо Кукурельї.

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