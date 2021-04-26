"Ми вийшли грати на неймовірному рівні, з неймовірною якістю. Я дуже радий за хлопців, особливо за тих, які не вийшли на поле. Агуеро, Ферна – перші думки завжди про них. Вони заслужили зіграти, але, на жаль, не змогли. Це наш четвертий Кубок ліги поспіль. Було гарне змагання – пройшли Арсенал, Манчестер Юнайтед на виїзді, тепер Тоттенхем.

"Золотий" удар Ляпорта у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем

Наша перемога більш ніж заслужена, і для нас добре розділити цей успіх з фанатами. Було чутно чималий гамір. Ми зробили це для них. Вони підтримували за всіх, хто залишився вдома.Ми не можемо заперечувати, що думаємо і про Лігу чемпіонів, але ми серйозно ставимося до кожної гри. Інакше неможливо виграти чотири Кубка ліги поспіль. Люди кажуть, що я обрав найсильніший склад, але не можу з цим погодитися. Подивіться на лаву запасних. Алекс Зінченко проводить чудовий сезон, і я завжди думаю про нього. Деколи доводиться обирати.

Зараз ми будемо відпочивати і готуватися до першого півфінального матчу проти ПСЖ. Після цього нам залишилося дві гри до завоювання найважливішого титулу – Прем'єр-ліги. Саме цим я пишаюся найбільше", – заявив Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка