"Мы вышли играть на невероятном уровне, с превосходным качеством. Я очень рад за ребят, особенно тех, которые не вышли на поле. Агуэро, Ферна – первые мысли всегда о них. Они заслужили сыграть, но, к сожалению, не смогли. Это наш четвертый Кубок лиги подряд. Было хорошее соревнование – прошли Арсенал, Манчестер Юнайтед на выезде, теперь Тоттенхэм.

"Золотой" удар Ляпорта в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенхэм

Наша победа более чем заслужена, и для нас хорошо разделить этот успех с фанатами. Было достаточно слышно шум. Мы сделали это для них. Они поддерживали за всех, кто остался вдома. Мы не можем отрицать, что думаем и о Лиге чемпионов, но мы серьезно относимся к каждой игре. Иначе невозможно выиграть четыре Кубка лиги подряд. Люди говорят, что я выбрал самый сильный состав, но не могу с этим согласиться. Посмотрите на скамейку запасных. Алекс Зинченко проводит великолепный сезон, и я всегда думаю о нем. Иногда приходится выбирать.

Сейчас мы будем отдыхать и готовиться к первому полуфинальному матчу против ПСЖ. После этого нам осталось две игры до завоевания самого важного титула – Премьер-лиги. Именно этим я горжусь больше всего", – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Манчестер Сити минимально одолел Тоттенхэм и завоевал Кубок лиги – первый трофей сезона для Гвардиолы и Зинченко