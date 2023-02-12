Зінченко провів аномальний матч за Арсенал в АПЛ: успіхи та невдачі українця проти космічного суперника
20:02 - Читать на русском
Арсенал вдруге поспіль втратив очки в АПЛ, розписавши нічию з Брентфордом. Олександр Зінченко став одним з найяскравіших гравців "канонірів".
Айвен Тоуні 74’
74’ Айвен Тоуні
Арсенал Олександра Зінченка другий матч поспіль не може здобути перемоги в рамках англійської Прем'єр-ліги. Цього разу колектив Артети не надщербив зуби об захист Брентдфорда, який не дозволив біля власних воріт створити практично нічого.
Сам українець отримав одну з найвищих оцінок серед "канонірів" і навіть завдав 5 ударів по воротах Брентфорда. Однак гостроти було відверто замало.
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