Арсенал вдруге поспіль втратив очки в АПЛ, розписавши нічию з Брентфордом. Олександр Зінченко став одним з найяскравіших гравців "канонірів".

Арсенал Олександра Зінченка другий матч поспіль не може здобути перемоги в рамках англійської Прем'єр-ліги. Цього разу колектив Артети не надщербив зуби об захист Брентдфорда, який не дозволив біля власних воріт створити практично нічого.

Сам українець отримав одну з найвищих оцінок серед "канонірів" і навіть завдав 5 ударів по воротах Брентфорда. Однак гостроти було відверто замало.