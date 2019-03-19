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Зінченко пограв у футбол з казахським інвалідом

08:26 356 Читать на русском
Зінченко пограв у футбол з казахським інвалідом
Олександр Зінченко / соцмережі

Хавбек збірної України Олександр Зінченко зіграв у футбол із хлопцем з Казахстану, у якого немає ніг.

Олександр Зінченко під час відкритого тренування збірної України на НСК Олімпійський відзначився благородним вчинком.

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Півзахисник збірної України зіграв у футбол з казахським хлопцем, у якого немає ніг. Олександр подавав м'яч йому на голову.

Нагадаємо, "жовто-сині" готуються до матчу 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Португалії. Поєдинок відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

Теги
Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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